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Полузащитник Арсенала может перейти в Герту

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Гранит Джака согласовал контракт с немецким клубом.
Гранит Джака
Гранит Джака
Getty Images

Полузащитник Арсенала Гранит Джака согласовал условия личного контракта с Гертой, сообщает Blick.

Отмечается, что агент футболиста сообщил руководству лондонского клуба, что Гранит хочет покинуть команду.

Сейчас между сторонами идут переговоры касательно стоимости Джаки. По информации издания, немецкая команда предложила за швейцарца 25 миллионов евро.

Ранее Микель Артета заявил, что не собирается отпускать Джаку.

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Теги: футбол, Герта, Гранит Джака
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