Левандовски - лучший бомбардир 2019 года

Нападающий по количеству голов превзошел Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года.

Как сообщает Marca, поляк провел 54 матча в этом календарном году в составе Баварии и сборной Польши, в которых забил 58 голов. На втором месте оказался Лионель Месси, который отыграл 58 матчей за Барселону и Аргентину, забив 50 голов.

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На третьем месте сейчас располагается Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) - 44 гола в 49-ти матчах, но его может обойти Рахим Стерлинг (Манчестер Сити, Англия), на счету которого 41 мяч и еще две игры до Нового гола - с Вулверхэмптоном 27 декабря и с Шеффилд Юнайтед 29 декабря.

Стоит отметить, что за последние годы лишь дважды удавалось нарушить бомбардирскую гегемонию Месси и Криштиану Роналду: в 2009 году это сделал Эдин Джеко, а в 2017-м - Харри Кейн. Теперь же это смог сделать и Роберт Левандовски.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски стал первым футболистом в Европе, забившим 30 голов в сезоне-2019/20.