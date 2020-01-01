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Боруссия Д планирует выкупить контракт Хакими у Реала

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Футболист может присоединиться к "шмелям" на постоянной основе.
Аштраф Хакими
Аштраф Хакими
Getty Images

Дортмундская Боруссия хочет выкупить у мадридского Реала защитника Аштрафа Хакими после завершения текущего сезона, сообщает Goal.

По условиям соглашения, марокканец должен вернуться в Мадрид следующим летом, но руководство “шмелей“ попытается сохранить футболиста в команде.

“Это зависит от Реала, но решение еще не принято. Мы поговорим об этом в ближайшие недели или месяцы“, - заявил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.

В этом сезоне Хакими сыграл за Боруссию Д 25 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 5 ассистов.

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Теги: футбол, Боруссия Д, Реал, Аштраф Хакими
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