Боруссия Д планирует выкупить контракт Хакими у Реала

Футболист может присоединиться к "шмелям" на постоянной основе.

Дортмундская Боруссия хочет выкупить у мадридского Реала защитника Аштрафа Хакими после завершения текущего сезона, сообщает Goal.

По условиям соглашения, марокканец должен вернуться в Мадрид следующим летом, но руководство “шмелей“ попытается сохранить футболиста в команде.

“Это зависит от Реала, но решение еще не принято. Мы поговорим об этом в ближайшие недели или месяцы“, - заявил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.

В этом сезоне Хакими сыграл за Боруссию Д 25 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 5 ассистов.