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Бавария не заинтересована в покупке игрока Шахтера

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"Мюнхенцы" не будет покупать Тете.
Тете
Тете
ФК Шахтер

Бавария не будет покупать игрока Шахтера Тите, об этом сообщает Bild.

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По информации источника, у “мюнхенского“ клуба в приоритете приобретение Лероя Сане из Манчестер Сити. 

Отметим, что сам игрок не намерен оставаться в составе английского клуба. Немец хочет перейти в Баварию в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Тете может перейти в Баварию.

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Теги: Бавария, Тете, Шахтер Донецк, Лерой Сане, Манчестер Сити, футбол, трансфер
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