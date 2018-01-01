Бавария не заинтересована в покупке игрока Шахтера

"Мюнхенцы" не будет покупать Тете.

Бавария не будет покупать игрока Шахтера Тите, об этом сообщает Bild.

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По информации источника, у “мюнхенского“ клуба в приоритете приобретение Лероя Сане из Манчестер Сити.

Отметим, что сам игрок не намерен оставаться в составе английского клуба. Немец хочет перейти в Баварию в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Тете может перейти в Баварию.