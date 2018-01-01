Лидер Манчестер Сити намерен перейти в Баварию

Сане хочет покинуть Англию.

Нападающий Манчестер Сити» Лерой Сане намерен покинуть клуб, об этом сообщает Sport Bild.

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По информации источника, 23-летний немец сообщил клубу, что хочет перейти в Баварию в зимнее трансферное окно.

На данный момент неизвестно, станет ли Манчестер Сити снижать цену за игрока. Ранее клуб требовал 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Сане не будет подписывать контракт с Манчестер Сити.