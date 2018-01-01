Левандовски стал первым футболистом в Европе, забившим 30 голов в этом сезоне

Польский нападающий продолжает восхищать свою результативность.

В среду, 18 декабря, Бавария обыграла Фрайбург (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

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Голом в этом поединке отличился форвард мюнхенского клуба Роберт Левандовски. Для польского футболиста этот гол стал уже 30-м в текущем сезоне. Как сообщает пресс-служба Баварии, Левандовски стал первым игроком в Европе, достигнувшим этой отметки.

Стоит сказать, что нападающий забил свои 30 голов за 24 матча. Помимо этого он отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Джейдон Санчо побил рекорд Бундеслиги, который продержался полвека.