Коутиньо играет в Бундеслиге в форме детской команды Баварии

Для бразильского футболиста не нашлось оригинальной формы adidas и он вынужден выходить на поле в детской реплике.

В последние пару дней в Германии бурно обсуждают экипировку, в которой выступает полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо.

После матча мюнхенского клуба против Вердера (6:1) бдительные фанаты заметили, что бразилец играет не в оригинальной форме, а в реплике, которая отличается по материалу пошива.

На официальном сайте Бундеслиги появилось объяснение, почему игрок профессионального клуба выступает не в оригинальной форме. Так случилось, что технический спонсор клуба adidas предоставил форму на первую часть сезона до того, как Коутиньо перешел из Барселоны.

Все аутентичные домашние комплекты экипировки оказались слишком большими для бразильца, ростом 172 см. В связи с этим ему пришлось выступать в детской реплике экипировки, которая рассчитана на детей, ростом до 176 см.

Источник отмечает, что оригинальные комплекты для выездных матчей и поединков Лиги чемпионов подходят Коутиньо. Во второй части сезона футболисту предоставят форму для домашних матчей нужного размера.

Отметим, что реплика отличается от оригинала тем, что она немного тяжелее и дольше сохнет.

Ранее сообщалось, что Бавария хочет пригласить главного тренера Аякса.