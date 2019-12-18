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Санчо побил рекорд Бундеслиги, который продержался полвека

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Молодой футболист уже забил 22 гола в чемпионате Германии.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

В матче 16-го тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия сыграла вничью с Лейпцигом (3:3).

Один из голов за "шмелей" себе в актив записал вингер Джейдон Санчо, благодаря чему он стал самым молодым футболистом, которому удалось достичь отметки в 22 гола в Бундеслиге. Об этом сообщает Opta.

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Санчо забил 22 гола в возрасте 19 лет 267 дней. Ранее рекорд принадлежал Хорсту Каппелю, который установил его 51 год назад - в 1968 году. Каппель забил свои 22 года в Бундеслиге в возрасте 19 лет 269 дней.

Отметим, что в текущем сезоне в активе Санчо 9 голов и 10 результативных передач в 14-ти матчах чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси установил очередной рекорд в Лиге чемпионов.

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Теги: Джейдон Санчо, Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, Бундеслига, чемпионат Германии по футболу, футбол, рекорд, чемпионат Германии
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.12.2019, 13:33
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гость
Вот это натури пиздос ебта нах
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