Санчо побил рекорд Бундеслиги, который продержался полвека

Молодой футболист уже забил 22 гола в чемпионате Германии.

В матче 16-го тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия сыграла вничью с Лейпцигом (3:3).

Один из голов за "шмелей" себе в актив записал вингер Джейдон Санчо, благодаря чему он стал самым молодым футболистом, которому удалось достичь отметки в 22 гола в Бундеслиге. Об этом сообщает Opta.

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Санчо забил 22 гола в возрасте 19 лет 267 дней. Ранее рекорд принадлежал Хорсту Каппелю, который установил его 51 год назад - в 1968 году. Каппель забил свои 22 года в Бундеслиге в возрасте 19 лет 269 дней.

Отметим, что в текущем сезоне в активе Санчо 9 голов и 10 результативных передач в 14-ти матчах чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси установил очередной рекорд в Лиге чемпионов.