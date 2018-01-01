Шальке в меньшинстве обыграл Айнтрахт

Шальке обошел в турнирной таблице Баварию, вернувшись в топ-4.

Несмотря на то, что Шальке более 20 минут играл в меньшинстве, хозяева сумели удержать победу над Айнтрахтом.

Шальке – Айнтрахт 1:0

Гол: Раман, 53

Шальке: Нубель – Кенни, Кабак, Маккенни (Миранда, 13), Очипка – Маскарель, Калиджури, Сердар – Харит (Шуберт, 69) – Матондо, Раман (Бургшталлер, 77)

Айнтрахт: Роннов – Туре (Дурм, 82), Хинтереггер, Н'Дика – Торро – Чендлер, Соу, Роде, Костич – Дост, Гачинович (Пасиенсия, 70)

Предупреждения: Харит – Роде, Костич, Торро, Н'Дика

Удален: Нубель, 67.