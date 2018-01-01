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Боруссия М проиграла Вольфсбургу и потеряла лидерство в Бундеслиге

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Вольфсбург вырвал победу в матче с Боруссией М.
Боруссия М проиграла Вольфсбургу и потеряла лидерство в Бундеслиге
Getty Images

В матче 15-го тура чемпионата Германии Вольфсбург на своем поле обыграл Боруссию М (2:1), забив победный гол в компенсированное время второго тайма.

Из-за этого поражения подопечные Марко Розе уступили Лейпцигу лидерство в турнирной таблице Бундеслиги.

Вольфсбург — Боруссия М 2:1
Голы: Шлагер, 13, Арнольд, 90+1 — Эмболо, 15

Вольфсбург: Кастельс — Руссийон, Брукс, Кнохе, Мбабу — Арнольд, Шлагер (Герхардт, 77), Гилавоги — Жоао Виктор (Клаус, 87), Вегорст, Штеффен (Брекало, 59),

Боруссия М: Зоммер — Лайнер (Байер, 46),  Эльведи, Гинтер, Бенсебайни — Штробль, Хофманн, Бенеш (Штиндль, 77) — Тюрам (Херрманн, 72), Плеа, Эмболо.

Предупреждения: Брукс, Руссийон, Шлагер — Эмболо, Штробль, Байер.

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