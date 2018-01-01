Бундеслига: Лейпциг разгромил Фортуну, Байер неожиданно уступил Кельну
Кельн – Байер 2:0
Голы: Кордоба, 73, Борнаув, 84.
Кельн: Хорн – Эхизибуэ, Чихос, Борнаув, Каттербах –Схири, Хектор – Дрекслер, Якобс – Модест (Кордоба, 55), Тильманн (Риссе, 56; Шауб, 87).
Байер: Градецки – Бендер, Драгович, Бендер, Венделл – Арангис, Баумгартлингер – Амири (Бэйли, 54), Хавертц, Диаби (Бельараби, 82) – Фолланд (Рецос, 66).
Предупреждения: Тильманн (39), Хавертц (40), Драгович (42), Эхизибуэ (78).
Удаления: Драгович, 62, Бэйли, 77.
Герта – Фрайбург 1:0
Гол: Дарида, 53.
Герта: Ярстейн – Клюнтер, Боята, Рекик, Платтенхардт – Лукебакио (Шелбред, 90), Дарида, Груйич, Дилросун (Миттельштедт, 74) – Зельке, Ибишевич (Вольф, 74).
Фрайбург: Флеккен – Гульде, Кох, Хайнц – Шмид (Квон Чхан Хун, 85), Хаберер, Хефлер, Гюнтер – Шаллаи (Грифо, 57), Петерсен, Хелер.
Предупреждения: Боята, Вольф.
Падерборн – Унион Берлин 1:1
Голы: Прегер, 33 – Ингвартсен, 7.
Падерборн: Цингерле – Янс, Килиан, Шонлау, Коллинз – Прегер (Хольтманн, 74), Гьясула, Василиадис, Антви-Аджей – Мамба (Михель, 68), Цолински (Каули, 85).
Унион Берлин: Гикевич – Фридрих, Хюбнер, Паренсен – Триммель, Андрих, Гентнер, Ленц – Ингвартсен (Беккер, 77), Андерссон (Уджа, 89), Бюльтер (Меес, 68).
Предупреждения: Цолински, Гьясула – Ингвартсен, Паренсен, Триммель, Меес.
Фортуна — Лейпциг 0:3
Голы: Шик, 2, Вернер, 58 (с пенальти), Мукиеле, 75
Фортуна: Штеффен — Бормут, Хоффманн, Айхан — Циммерманн, Бодзек, Соботтка (Бейкер, 76), Гиссельманн — Томми (Баркок, 81), Ковнацки (Текпетей, 70), Ампома
Лейпциг: Гуляси — Хальстенберг, Упамекано, Ильзанкер, Клостерманн (Мукиеле, 65) — Демме, Лаймер, Нкунку, Сабитцер — Вернер (Вольф, 81), Шик (Куеья, 71)
Предупреждения: Айхан, Бодзек — Демме
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