Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бундеслига: Лейпциг разгромил Фортуну, Байер неожиданно уступил Кельну

Комментариев: 0
Завершились некоторые матчи пятнадцатого тура Бундеслиги.
Байер
Байер
Getty Images

Кельн – Байер 2:0
Голы: Кордоба, 73, Борнаув, 84.

Кельн: Хорн – Эхизибуэ, Чихос, Борнаув, Каттербах –Схири, Хектор – Дрекслер, Якобс – Модест (Кордоба, 55), Тильманн (Риссе, 56; Шауб, 87).

Байер: Градецки – Бендер, Драгович, Бендер, Венделл – Арангис, Баумгартлингер – Амири (Бэйли, 54), Хавертц, Диаби (Бельараби, 82) – Фолланд (Рецос, 66).

Предупреждения: Тильманн (39), Хавертц (40), Драгович (42), Эхизибуэ (78).

Удаления: Драгович, 62, Бэйли, 77.

Герта – Фрайбург 1:0
Гол: Дарида, 53.

Герта: Ярстейн – Клюнтер, Боята, Рекик, Платтенхардт – Лукебакио (Шелбред, 90), Дарида, Груйич, Дилросун (Миттельштедт, 74) – Зельке, Ибишевич (Вольф, 74).

Фрайбург: Флеккен – Гульде, Кох, Хайнц – Шмид (Квон Чхан Хун, 85), Хаберер, Хефлер, Гюнтер – Шаллаи (Грифо, 57), Петерсен, Хелер.

Предупреждения: Боята, Вольф.

Падерборн – Унион Берлин 1:1
Голы: Прегер, 33 – Ингвартсен, 7.

Падерборн: Цингерле – Янс, Килиан, Шонлау, Коллинз – Прегер (Хольтманн, 74), Гьясула, Василиадис, Антви-Аджей – Мамба (Михель, 68), Цолински (Каули, 85).

Унион Берлин: Гикевич – Фридрих, Хюбнер, Паренсен – Триммель, Андрих, Гентнер, Ленц – Ингвартсен (Беккер, 77), Андерссон (Уджа, 89), Бюльтер (Меес, 68).

Предупреждения: Цолински, Гьясула – Ингвартсен, Паренсен, Триммель, Меес.

Фортуна — Лейпциг 0:3

Голы: Шик, 2, Вернер, 58 (с пенальти), Мукиеле, 75

Фортуна: Штеффен — Бормут, Хоффманн, Айхан — Циммерманн, Бодзек, Соботтка (Бейкер, 76), Гиссельманн — Томми (Баркок, 81), Ковнацки (Текпетей, 70), Ампома

Лейпциг: Гуляси — Хальстенберг, Упамекано, Ильзанкер, Клостерманн (Мукиеле, 65) — Демме, Лаймер, Нкунку, Сабитцер — Вернер (Вольф, 81), Шик (Куеья, 71)

Предупреждения: Айхан, Бодзек — Демме

Поделись:
Теги: Бундеслига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь