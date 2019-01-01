Боруссия в честь юбилея клуба сыграла в стильной черной форме

Игроки Боруссии отдали дань уважения работникам металлургической и угольной промышленности.

Боруссия Д отметила 110-летний юбилей клуба новым комплектом формы.

Игроки отыграли матч против Фортуны в стильной экипировке черного цвета. На футболке даже названия спонсоров были серного цвета, лишь немного отличаясь оттенком, а ярко-желтая эмблема виднелась только на шортах.

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Черный цвет формы - это отсылка к истории команды, которая базируется в Рурском регионе, который является крупнейшей промышленной областью Германии. Когда появился клуб, эта местность была известна металлургической и угольной промышленностью.

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Новый комплект получил мгновенную популярность и его раскупили за 150 минут, о чем сообщает сайт Бундеслиги.

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Ранее сообщалось, что Реал вместе с EA Sports выпустил новый комплект формы.