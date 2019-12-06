Бавария хочет пригласить главного тренера Аякса

Эрик тен Хаг - главный претендент на должность наставника мюнхенского клуба.

Бавария рассматривает кандидатуру наставника Аякса Эрика тен Хага в качестве главного тренера команды.

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Как сообщает Sport1.de, руководство немецкого клуба сейчас полностью переключилось именно на вариант с приглашением нидерландского специалиста. При этом точно известно, что стороны не заключат сделку до конца нынешнего сезона, потому что тен Хаг планирует доработать с Аяксом.

Ожидается, что наставник присоединится к Баварии летом, но даже в этом случае мюнхенцам придется заплатить компенсацию амстердамскому клубу.

Отметим, что в данный момент исполняющим обязанности главного тренера назначен Ханс-Дитер Флик, которые принял должность после отставки Нико Ковача.

Ранее сообщалось, что экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может возглавить Баварию.