Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Санчо может покинуть дортмундскую Боруссию зимой

Комментариев: 0
У футболиста напряженные отношения с клубом.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Талантливый игрок Джейдон Санчо в зимнее трансферное окно может покинуть дортмундскую Боруссию.

Смотри также: Барселона - Боруссия Д 3:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Как сообщает The Independent, руководство "шмелей" не устраивает поведение 19-летнего футболиста, который постоянно нарушает дисциплину. В последний раз он опоздал на командный сбор перед матчем с Барселоной, за что тренер не выпустил его в стартовом составе.

Кроме того, дортмундцев возмущает тот факт, что футболист и его агент уже начали поиски нового клуба.

В связи с этим Боруссия приняла решение избавиться от вингера в ближайшее трансферное окно. Отметим, что контракт Санчо с клубом рассчитан до 2022 года, а его трансферная стоимость по оценкам Transfermarkt составляет 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Джейдон Санчо выразил желание покинуть Боруссию Д.

Поделись:
Теги: Джейдон Санчо, Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, чемпионат Германии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь