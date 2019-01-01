Санчо может покинуть дортмундскую Боруссию зимой

У футболиста напряженные отношения с клубом.

Талантливый игрок Джейдон Санчо в зимнее трансферное окно может покинуть дортмундскую Боруссию.

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Как сообщает The Independent, руководство "шмелей" не устраивает поведение 19-летнего футболиста, который постоянно нарушает дисциплину. В последний раз он опоздал на командный сбор перед матчем с Барселоной, за что тренер не выпустил его в стартовом составе.

Кроме того, дортмундцев возмущает тот факт, что футболист и его агент уже начали поиски нового клуба.

В связи с этим Боруссия приняла решение избавиться от вингера в ближайшее трансферное окно. Отметим, что контракт Санчо с клубом рассчитан до 2022 года, а его трансферная стоимость по оценкам Transfermarkt составляет 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Джейдон Санчо выразил желание покинуть Боруссию Д.