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Клинсманн возглавил Герту

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Анте Кович покинул пост главного тренера команды.
Юрген Клинсманн
Юрген Клинсманн
Getty Images

Руководство Герты объявило об отставке Анте Ковича с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт берлинского клуба.

Заменит коуча известный немецкий специалист Юрген Клинсманн, который будет руководить Гертой до конца сезона.

Отметим, что Юрген Клинсманн ранее работал с мюнхенской Баварией и сборной США.

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Теги: футбол, Анте Кович, Юрген Клинсманн, Герта, Бундеслига
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