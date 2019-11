Клинсманн возглавил Герту

Руководство Герты объявило об отставке Анте Ковича с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт берлинского клуба.

Заменит коуча известный немецкий специалист Юрген Клинсманн, который будет руководить Гертой до конца сезона.

Ante Covic is no longer head coach of Hertha BSC. After intensive discussions, @michaelpreetz and @antecovic14 mutually agreed to terminate his contract. @J_Klinsmann will take over until the end of the season.



