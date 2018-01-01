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Боруссия Д - Падерборн 3:3 Видео голов и обзор матча

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Новичок лиги смог трижды отправить мяч в ворота Бюрки.

Боруссия Д - Падерборн: видео голов
Боруссия Д - Падерборн: видео голов
Getty Images

Боруссия Д совершила камбэк в матче 12-го тура Бундеслиги против Падерборна (3:3).

Команда Фавра сумела отыграться после 0:3. Решающим голом отметился Марко Ройс.

Смотрите видеообзор этого поединка:

Боруссия Д - Падерборн 3:3
Голы: Санчо, 47, Витсель, 84, Ройс, 90+3 - Мамба, 5, 38, Холтманн, 43

Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Вайгль, Хуммельс, Шульц (Хакими, 46) - Дауд (Азар, 46), Витсель - Санчо, Ройс, Геррейру - Алькасер (Брандт, 45+2)

Падерборн: Цингерле - Янс, Килиан, Шонлау, Коллинс - Гжасула, Василиадис (Сабири, 40) - Прегер, Золински (Мишель, 77), Холтманн (Антви-Аджей, 62) - Мамба

Предупреждения: Вайгль, Хакими - Коллинз

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Теги: Боруссия (Дортмунд), Падерборн, Германия, видео, видео голов, обзор матча, футбол
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