Боруссия Д - Падерборн 3:3 Видео голов и обзор матча
Новичок лиги смог трижды отправить мяч в ворота Бюрки.
Боруссия Д совершила камбэк в матче 12-го тура Бундеслиги против Падерборна (3:3).
Команда Фавра сумела отыграться после 0:3. Решающим голом отметился Марко Ройс.
Смотрите видеообзор этого поединка:
Боруссия Д - Падерборн 3:3
Голы: Санчо, 47, Витсель, 84, Ройс, 90+3 - Мамба, 5, 38, Холтманн, 43
Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Вайгль, Хуммельс, Шульц (Хакими, 46) - Дауд (Азар, 46), Витсель - Санчо, Ройс, Геррейру - Алькасер (Брандт, 45+2)
Падерборн: Цингерле - Янс, Килиан, Шонлау, Коллинс - Гжасула, Василиадис (Сабири, 40) - Прегер, Золински (Мишель, 77), Холтманн (Антви-Аджей, 62) - Мамба
Предупреждения: Вайгль, Хакими - Коллинз
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