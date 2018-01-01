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Почеттино может перебраться в Баварию

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Накануне аргентинский специалист покинул Тоттенхэм.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может возглавить Баварию, сообщает Bild.

Источник утверждает, что специалисту дадут время на изучение немецкого языка. Пока мюнхенцев будет тренировать Ханс-Дитер Флик.

Отмечается, что кандидатуру Почеттино предложил спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил лондонский клуб на следующий день после увольнения Маурисио Почеттино.

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Теги: футбол, Маурисио Почеттино, Бавария
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