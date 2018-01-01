Левандовский: Бавария находится в сложном положение

Немецкий клуб не может найти качественного тренера.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски рассказал про изменения в команде во время работы с Фликом, а так же поляк прокомментировал слухи о том, что Гвардиола может вернуться в Германию.

“Гвардиола умеет делать каждого игрока лучше, поэтому тренироваться под его руководством - это удача для каждого.

Читай также: Ули Хенесс покинул Баварию

Флик открыто и прямо общается с игроками. Футболисты сразу имели возможность заметить это. Но он также любитель тактики. Я не хочу сказать, что все отлично, но Ханс-Дитер проделал огромную работу всего за несколько дней.

Клубу сейчас сложно, на рынке не так много свободных тренеров, так что имеет смысл продолжать двигаться дальше с Фликом“, - рассказал Левандовский в интервью Sport Bild.

Отметим, что агент Гвардиолы заявил, что испанец не намерен возвращаться в Баварию.