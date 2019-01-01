Агент Гвардиолы: У Хосепа нет намерений возвращаться в Германию

Испанец продолжить тренировать Манчестер Сити.

Агент Жозеп Мария Оробитг поделился мнением по поводу возможного возвращения Хосепа Гвардиолы на пост тренера Баварии.

“Пеп наслаждается временем в Сити. У него контракт до 2021 года. Я ни с кем не говорил про него в Германии - ни с агентами, ни с руководителями клубов.

Читай также: Тренер Вальядолида: Когда Лунин переходил к нам, он знал все условия

У Пепа хорошие воспоминания о Мюнхене, у него остались там друзья. Но у него никогда не было намерений возвращаться в Германию.

На данный момент это выглядит невозможным, как и летом было с Ювентусом. Гвардиола всегда выполняет обязательства контракта, так что я опровергаю все слухи“, - заявил агент для Bild.

Ранее сообщалось, что Бавария не намерена менять тренера до зимней паузы.