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Ули Хенесс покинул Баварию

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Президент мюнхенской Баварии ушел в отставку.
Ули Хенесс
Ули Хенесс
Getty Images

Мюнхенская Бавария объявила о том, что президент Баварии Ули Хенесс покинул свой пост.

"Благодарю всех за тепло и поддержку на протяжении 50 лет, которые я провел в этом клубе. Это было изумительное время.

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Мы играли в футбол, создали хорошую экономическую основу и построили собственный стадион, о котором мечтали фанаты. Пришло время уходить", - приводит слова Хенесса пресс-служба клуба.

Новым президентом клуба избран бывший топ-менеджер концерна Adidas Херберт Хайнер.

Напомним, Хенесс стал игроком Баварии в возрасте 17 лет и выступал за команду в период с 1970 по 1979 год. После завершения карьеры футболиста Хенесс стал менеджером Баварии.

Ранее сообщалось, что Ханс-Дитер Флик будет возглавлять Баварию минимум до Рождества.

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Теги: Ули Хенесс, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол
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