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Флик будет возглавлять Баварию минимум до Рождества

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Руководство клуба официально сообщило о своем решении в отношении наставника команды.
Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик
Getty Images

Мюнхенская Бавария приняла решение избавить Ханса-Дитера Флика от приставки “исполняющий обязанности“ и назначила его главным тренером команды. В этой должности он проработает минимум до Рождества.

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“Мы не хотим, чтобы нас постоянно спрашивали о том, будет ли Флик руководить клубом на следующем матче, я официально заявляю - “пока что“ означает, что Ханси будет у руля клуба минимум до Рождества, но, возможно, и после него.

Нам нравятся его представления о тактике и тренировках, и у него отличные отношения с игроками. Нам нравится то, как он себя ведет. Мы доверяем Флику“, - приводит слова председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге пресс-служба Баварии.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола может вернуться в Баварию.

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Теги: Бавария, Карл-Хайнц Румменигге, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, тренер
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