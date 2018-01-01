Вернер: Сейчас на уровне Левандовского только 1-2 футболиста

Поляк находится в прекрасной форме.

Футболист РБ Лейпциг Тимо Вернер поделился мнением по поводу нападающего Баварии Роберта Левандовского.

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“Очень сложно стать лучшим бомбардиром Бундеслиги.Ты забиваешь два гола Герте, а вечером наблюдаешь, как Левандовски оформляет дубль против Боруссии, когда и так на 3-4 гола меньше.

В матче с какой командой он не сможет забить? Я не знаю ответа на этот вопрос.

Я думаю, что сейчас только один или два футболиста в мире находятся на таком же уровне, что и Левандовски. С ним могут сравниться только Месси и Роналду“, - приводит слова Вернера Goal.com.

Ранее сообщалось, что Левандовский побил рекорд, который продержался 50 лет.