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Лидер Боруссии Д выразил желание покинуть команду

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Джейдон Санчо может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Форвард дортмундской Боруссии Джейдон Санчо выразил желание уйти из команды, сообщает Daily Mail. 

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Источник утверждает, что англичанин обиделся на клуб из-за штрафа в 100 000 евро за позднее возвращение из сборной Англии. Также Джейдон имеет претензии к главному тренеру команды Люсьену Фавру, который заменил его на 36-й минуте матча против Баварии (0:4).

Отмечается, что услугами Санчо интересуется ряд европейских грандов - мадридский Реал, Манчестер Юнайтед и ПСЖ. В борьбу за футболиста теперь также включился Ливерпуль, который готов перехватить перспективного вингера у конкурентов.

В августе этого года дортмундцы уже готовилась к возможному уходу Джейдона Санчо, за которого предлагали более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 117 миллионов евро) и рассматривали варианты потенциальной замены игроку.

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Теги: футбол, Джейдон Санчо, Боруссия Д
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