Капитан Айнтрахта получил длительную дисквалификацию за то, что сбил тренера Фрайбурга

Неприятный инцидент произошел в матче между Фрайбургом и Айнтрахтом.

В матче 11-го тура Бундеслиги Фрайбург на своем поле принимал Айнтрахт. В рамках данного поединка произошел неприятный инцидент.

В компенсированное время капитан франкфуртского клуба Давид Абрахам бежал за вылетевшим за пределы поля мячом и нарочно сбил с ног тренера Фрайбурга Кристиана Штрайха.

What was he thinking 😵



David Abraham deliberately runs into Freiburg head coach Christian Streich. pic.twitter.com/gcibpwVCWh — Goal (@goal) 10 листопада 2019 р.

За этот поступок футболист получил дисквалификацию на 7 месяцев, а также должен будет выплатить штраф в размере 25 тысяч евро.

Отметим, что Фрайбург выиграл матч со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что игрок Шахтера Алан Патрик получил трехматчевую дисквалификацию.