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Капитан Айнтрахта получил длительную дисквалификацию за то, что сбил тренера Фрайбурга

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Неприятный инцидент произошел в матче между Фрайбургом и Айнтрахтом.
Давид Абрахам
Давид Абрахам
Getty Images

В матче 11-го тура Бундеслиги Фрайбург на своем поле принимал Айнтрахт. В рамках данного поединка произошел неприятный инцидент.

В компенсированное время капитан франкфуртского клуба Давид Абрахам бежал за вылетевшим за пределы поля мячом и нарочно сбил с ног тренера Фрайбурга Кристиана Штрайха.

За этот поступок футболист получил дисквалификацию на 7 месяцев, а также должен будет выплатить штраф в размере 25 тысяч евро.

Отметим, что Фрайбург выиграл матч со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что игрок Шахтера Алан Патрик получил трехматчевую дисквалификацию.

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Теги: Айнтрахт, Айнтрахт Франкфурт, Фрайбург, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, чемпионат Германии, футбол, дисквалификация, наказание
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