Капитан Айнтрахта получил длительную дисквалификацию за то, что сбил тренера Фрайбурга

В матче 11-го тура Бундеслиги Фрайбург на своем поле принимал Айнтрахт. В рамках данного поединка произошел неприятный инцидент.

В компенсированное время капитан франкфуртского клуба Давид Абрахам бежал за вылетевшим за пределы поля мячом и нарочно сбил с ног тренера Фрайбурга Кристиана Штрайха.

What was he thinking 😵



David Abraham deliberately runs into Freiburg head coach Christian Streich. pic.twitter.com/gcibpwVCWh