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Гвардиола может вернуться в Баварию

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Испанский специалист является главным кандидатом на пост нового тренера мюнхенцев.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола возглавляет шорт-лист претендентов на пост нового наставника Баварии, сообщает Bild.

Отмечается, что что мюнхенцы также следят за Томасом Тухелем и Эриком тен Хагом, но главным кандидатом все же является Гвардиола.

По информации издания, несколько месяцев назад испанский специалист посещал тренировочную базу Баварии и встречался с руководством команды.

Напомним, Гвардиола возглавлял Баварию с 2013 по 2016 год. Он его счету 7 трофеев с немецким клубом, но ему так и не удалось выиграть с командой Лигу чемпионов.

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Бавария
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