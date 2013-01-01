Гвардиола может вернуться в Баварию

Испанский специалист является главным кандидатом на пост нового тренера мюнхенцев.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола возглавляет шорт-лист претендентов на пост нового наставника Баварии, сообщает Bild.

Отмечается, что что мюнхенцы также следят за Томасом Тухелем и Эриком тен Хагом, но главным кандидатом все же является Гвардиола.

По информации издания, несколько месяцев назад испанский специалист посещал тренировочную базу Баварии и встречался с руководством команды.

Напомним, Гвардиола возглавлял Баварию с 2013 по 2016 год. Он его счету 7 трофеев с немецким клубом, но ему так и не удалось выиграть с командой Лигу чемпионов.