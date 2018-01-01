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Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, который продержался больше 50 лет

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Роберт Левандовски побил два рекорда в матче с Боруссией Д.
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера, который продержался больше 50 лет

Бавария разгромила дортмундскую Боруссию в матче 11-го тура Бундеслиги со счетом 4:0.

Одним из главных героев матча стал нападающий Баварии Роберт Левандовски, оформивший дубль. Поляк забил в 11-м матче чемпионата подряд - это рекорд Бундеслиги: предыдущее достижение в 10 игр принадлежало форварду Кельна Клаусу Аллофсу (1984 год) и нападающему Боруссии Пьер-Эрику Обамеянгу (2015 год).

Также Левандовский стал рекордсменом по количеству забитых мячей на старте турнира. В 11 турах он 16 раз поразил ворота соперников и превзошел рекорд легендарного Герда Мюллера, установленный в начале сезона-1968/69. Немец забил 15 мячей.

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