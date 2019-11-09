Бавария - Боруссия Д 4:0 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Мюнхенцы разгромили дортмундскую Боруссию на своем поле.

Бавария - Боруссия Д: видео голов Getty Images

Мюнхенская Бавария разгромила Боруссию Дортмунд в матче 11-го тура Бундеслиги.

Счет на 17-й минуте встречи открыл форвард Баварии Роберт Левандовски, отправив мяч в сетку ударом головой. На старте второго тайма мюнхенцы удвоили преимущество усилиями Гнабри.

В середине второго тайма Левандовски оформил дубль, а финальную точку поставил Хуммельс, срезавший мяч в собственные ворота. За всю встречу “шмели“ создали только один опасный момент у ворот хозяев поля, показав худшее выступление в текущем сезоне.

Смотрите видео голов и обзор матча Бавария - Боруссия Д:

Бавария – Боруссия Д – 4:0

Голы: Левандовски, 17, 76; Гнабри, 47; Хуммельс, 80 (ав.)

Бавария: Нойер – Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис – Горецка (Алькантара, 72), Киммих – Коман (Перишич, 75), Мюллер, Гнабри (Коутиньо, 70) – Левандовски.

Боруссия Д: Бюрки – Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц – Витсель, Вайгль (Алькасер, 61) – Санчо (Геррейру, 36), Брандт, Азар – Гетце (Ройс, 61).

Предупреждения: Коман, Киммих – Ройс