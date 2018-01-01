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Бавария уничтожила Боруссию Д в матче Бундеслиги

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Мюнхенский клуб на своем поле не заметил гостей из Дортмунда.
Бавария обыграла Боруссию Д
Бавария обыграла Боруссию Д

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.

Бавария – Боруссия Д – 4:0
Голы: Левандовски, 17, 76; Гнабри, 47; Хуммельс, 80 (ав.)

Бавария: Нойер – Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис – Горецка (Алькантара, 72), Киммих – Коман (Перишич, 75), Мюллер, Гнабри (Коутиньо, 70) – Левандовски.

Боруссия Д: Бюрки – Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц – Витсель, Вайгль (Алькасер, 61) – Санчо (Геррейру, 36), Брандт, Азар – Гетце (Ройс, 61).

Предупреждения: Коман, Киммих – Ройс

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Теги: Бавария, Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии по футболу, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол, отчет о матче
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