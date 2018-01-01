Бавария уничтожила Боруссию Д в матче Бундеслиги

Мюнхенский клуб на своем поле не заметил гостей из Дортмунда.

Бавария обыграла Боруссию Д

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже. Бавария – Боруссия Д – 4:0

Голы: Левандовски, 17, 76; Гнабри, 47; Хуммельс, 80 (ав.) Бавария: Нойер – Павар, Мартинес, Алаба, Дэвис – Горецка (Алькантара, 72), Киммих – Коман (Перишич, 75), Мюллер, Гнабри (Коутиньо, 70) – Левандовски. Боруссия Д: Бюрки – Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц – Витсель, Вайгль (Алькасер, 61) – Санчо (Геррейру, 36), Брандт, Азар – Гетце (Ройс, 61). Предупреждения: Коман, Киммих – Ройс

Горемыкина Екатерина