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Звезда РБ Зальцбург может перебраться в Германию

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Услугами Эрлинга Холанда интересуются сразу несколько клубов.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Нападающий РБ Зальцбург Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Бундеслиге, сообщает Sky Sports.

По информации издания, тренер Рб Лейпциг Юлиан Нагельсманн и спортивный директор клуба Ральф Рангник практически убедили футболиста, что “обкатка“ в Бундеслиге пойдет ему на пользу перед АПЛ, где он хочет играть в будущем.

Отмечается, что услугами футболиста также интересуются МЮ, Ливерпуль, Ювентус и Барселона.

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Теги: футбол, Эрлинг Холанд, РБ Лейпциг, РБ Зальцбург
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