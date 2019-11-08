Звезда РБ Зальцбург может перебраться в Германию

Услугами Эрлинга Холанда интересуются сразу несколько клубов.

Нападающий РБ Зальцбург Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в Бундеслиге, сообщает Sky Sports.

По информации издания, тренер Рб Лейпциг Юлиан Нагельсманн и спортивный директор клуба Ральф Рангник практически убедили футболиста, что “обкатка“ в Бундеслиге пойдет ему на пользу перед АПЛ, где он хочет играть в будущем.

Отмечается, что услугами футболиста также интересуются МЮ, Ливерпуль, Ювентус и Барселона.