Бавария - Боруссия Д: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Германии

Бавария примет дортмундскую Боруссию в матче чемпионата Германии. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.

В субботу, 9 ноября, Бавария примет Боруссию Д в матче 11-го тура чемпионата Германии. Поединок состоится в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

По итогам десяти туров “шмели“ находятся на второй строчке турнирной таблицы Бундеслиги, имея в своем активе 19 очков. Мюнхенцы проигрывают Боруссии 1 балл и находятся на четвертой позиции.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии преимущество у хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу мюнхенского клуба с коэффициентом 1.55, в то время как успех "шмелей" оценили в 5.60. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.70.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, которые на хозяев поля установили коэффициент 1.57, а на гостей - 5.25. Ничью здесь оценили в 4.50.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Баварии - 1.53, победа Боруссии - 5.50, ничья - 4.75.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Бавария - Боруссия Д, которая начнется 9 ноября в 19:30 по киевскому времени.