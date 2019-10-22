Бавария - Боруссия Д: онлайн трансляция матча Бундеслиги

Бавария примет дортмундскую Боруссию в матче чемпионата Германии. Следите за событиями противостояния в нашей онлайн трансляции.

В субботу, 9 ноября, Бавария примет Боруссию Д в матче 11-го тура чемпионата Германии. Поединок состоится в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

Онлайн трансляция матча Бавария - Боруссия Д будет доступна в этой новости 9 ноября, начиная с 19:30 по киевскому времени.

По итогам десяти туров “шмели“ находятся на второй строчке турнирной таблицы Бундеслиги, имея в своем активе 19 очков. Мюнхенцы проигрывают Боруссии 1 балл и находятся на четвертой позиции.

На этой неделе команды провели поединки в Лиге чемпионов - дортмундцы в фантастическом матче совершили камбэк и обыграли Интер, а Бавария без проблем разобралась с Олимпиакосом и обеспечила себе место в плей-офф турнира.

В своей истории команды встречались уже 70 раз - в 35 поединка победу праздновали мюнхенцы, в 19 встречах триумф был за дортмундцами и 16 матчей завершились вничью.

Что касается предстоящего поединка, то букмекеры считают фаворитом хозяев поля.

Последние игры Баварии:

06.11.19. Бавария - Олимпиакос - 2:0 (групповой этап ЛЧ)

02.11.19. Айнтрахт Ф - Бавария - 5:1 (Бундеслига)

29.10.19. Бохум - Бавария - 1:2 (Кубок Германии)

26.10.19. Бавария - Унион Берлин - 2:1 (Бундеслига)

22.10.19. Олимпиакос - Бавария - 2:3 (групповой этап ЛЧ)

Последние игры Боруссии Д:

05.11.19. Боруссия Д - Интер - 3:2 (групповой этап ЛЧ)

02.11.19. Боруссия Д - Вольфсбург - 3:0 (Бундеслига)

30.10.19. Боруссия Д - Боруссия М - 2:1 (Кубок Германии)

26.10.19. Шальке - Боруссия Д - 0:0 (Бундеслига)

23.10.19. Интер - Боруссия Д - 2:0 (групповой этап ЛЧ)