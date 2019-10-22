Бавария - Боруссия Д: онлайн трансляция матча Бундеслиги
В субботу, 9 ноября, Бавария примет Боруссию Д в матче 11-го тура чемпионата Германии. Поединок состоится в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.
Онлайн трансляция матча Бавария - Боруссия Д будет доступна в этой новости 9 ноября, начиная с 19:30 по киевскому времени.
По итогам десяти туров “шмели“ находятся на второй строчке турнирной таблицы Бундеслиги, имея в своем активе 19 очков. Мюнхенцы проигрывают Боруссии 1 балл и находятся на четвертой позиции.
На этой неделе команды провели поединки в Лиге чемпионов - дортмундцы в фантастическом матче совершили камбэк и обыграли Интер, а Бавария без проблем разобралась с Олимпиакосом и обеспечила себе место в плей-офф турнира.
В своей истории команды встречались уже 70 раз - в 35 поединка победу праздновали мюнхенцы, в 19 встречах триумф был за дортмундцами и 16 матчей завершились вничью.
Что касается предстоящего поединка, то букмекеры считают фаворитом хозяев поля.
Последние игры Баварии:
06.11.19. Бавария - Олимпиакос - 2:0 (групповой этап ЛЧ)
02.11.19. Айнтрахт Ф - Бавария - 5:1 (Бундеслига)
29.10.19. Бохум - Бавария - 1:2 (Кубок Германии)
26.10.19. Бавария - Унион Берлин - 2:1 (Бундеслига)
22.10.19. Олимпиакос - Бавария - 2:3 (групповой этап ЛЧ)
Последние игры Боруссии Д:
05.11.19. Боруссия Д - Интер - 3:2 (групповой этап ЛЧ)
02.11.19. Боруссия Д - Вольфсбург - 3:0 (Бундеслига)
30.10.19. Боруссия Д - Боруссия М - 2:1 (Кубок Германии)
26.10.19. Шальке - Боруссия Д - 0:0 (Бундеслига)
23.10.19. Интер - Боруссия Д - 2:0 (групповой этап ЛЧ)
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