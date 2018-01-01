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Тухель может вернуться в Бундеслигу

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Услугами немецкого специалиста интересуется Бавария.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Мюнхенская Бавария хочет вернуть главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля в Германию, сообщает Sky Sports.

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Отмечается, что руководство баварцев контактировало с парижанами, чтобы обсудить доступность немецкого специалиста, но те ответили отказом.

Боссы французского клуба не собираются отпускать Тухеля до конца сезона, но по его окончанию готовы рассмотреть такой вариант, отталкиваясь от результатов команды.

Отметим, что контракт специалиста с ПСЖ рассчитан до лета 2021 года. Ранее Тухель возглавлял другие немецкие команды - Майнц 05 и дортмундскую Боруссию.

Напомним, руководство Баварии уволило Нико Ковача с поста главного тренера команды.

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Теги: футбол, Томас Тухель, Бавария, Бундеслига
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