Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Президент Баварии: Через три недели мы будем знать, что изменится на тренерском мостике

Комментариев: 0
Нужно время, чтоб в клубе все наладилось.
Ули Хенесс
Ули Хенесс
Getty Images

Президент мюнхенской Баварии Ули Хенесс поделился мнением по поводу отставки главного тренера команды Нико Ковача. 

Читай также: Румменигге - о увольнение Ковача: Мы должны были срочно что-то менять

“Наше заявление для прессы было обширным. На данный момент я не могу сказать, что будет происходить в ближайшие дни.

У нас пока есть время на принятие важных решений. Нико Ковач? У нас всегда были хорошие отношения. Мы пришли к согласию, ничего плохого между нами не осталось.

Ковач освободился от большего давления. Сейчас мы спокойно готовимся к матчам с Олимпиакосом в Лиге чемпионов и с Боруссией Дортмунд в чемпионате.

К следующему выездному матчу с Фортуной через три недели мы будем знать, что изменится на тренерском мостике“, - приводит слова Хенесса Bild.

Ранее сообщалось, что были названы 4 претендента на пост главного тренера клуба.

Поделись:
Теги: Ули Хенесс, Бавария, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь