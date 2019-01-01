Президент Баварии: Через три недели мы будем знать, что изменится на тренерском мостике

Нужно время, чтоб в клубе все наладилось.

Президент мюнхенской Баварии Ули Хенесс поделился мнением по поводу отставки главного тренера команды Нико Ковача.

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“Наше заявление для прессы было обширным. На данный момент я не могу сказать, что будет происходить в ближайшие дни.

У нас пока есть время на принятие важных решений. Нико Ковач? У нас всегда были хорошие отношения. Мы пришли к согласию, ничего плохого между нами не осталось.

Ковач освободился от большего давления. Сейчас мы спокойно готовимся к матчам с Олимпиакосом в Лиге чемпионов и с Боруссией Дортмунд в чемпионате.

К следующему выездному матчу с Фортуной через три недели мы будем знать, что изменится на тренерском мостике“, - приводит слова Хенесса Bild.

Ранее сообщалось, что были названы 4 претендента на пост главного тренера клуба.