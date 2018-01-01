Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Левандовски предстоит перенести операцию из-за дискомфорта в паху

Комментариев: 0
Дата операции на данный момент не назначена.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Нападающий мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски вынужден в ближайшее время лечь на операционный стол.

Читай также: Левандовски с супругой превратились в Джокера и Харли Квинн на Хэллоуин

По информации Kicker, 31-летний футболист ощущает дискомфорт в паху, в результате чего было принято решение сделать ему операцию.

На данный момент дата предстоящего хирургического вмешательства не определена. Ожидается, что операция состоится либо во время паузы на матчи сборных, либо во время зимнего межсезонья.

Отмечается, что сам футболист пока не определился, стоит ли ему делать операцию.

Ранее сообщалось, что лидер Баварии Роберт Левандовски повторил рекорд Бундеслиги.

Поделись:
Теги: Роберт Левандовски, Бавария, чемпионат Германии по футболу, чемпионат Германии, Бундеслига, футбол, вне игры, операция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь