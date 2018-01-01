Левандовски предстоит перенести операцию из-за дискомфорта в паху

Дата операции на данный момент не назначена.

Нападающий мюнхенской Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски вынужден в ближайшее время лечь на операционный стол.

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По информации Kicker, 31-летний футболист ощущает дискомфорт в паху, в результате чего было принято решение сделать ему операцию.

На данный момент дата предстоящего хирургического вмешательства не определена. Ожидается, что операция состоится либо во время паузы на матчи сборных, либо во время зимнего межсезонья.

Отмечается, что сам футболист пока не определился, стоит ли ему делать операцию.

Ранее сообщалось, что лидер Баварии Роберт Левандовски повторил рекорд Бундеслиги.