Стало известно, кто может возглавить Баварию
Мюнхенская Бавария подготовила шорт-лист тренеров, которые могут встать у руля команды.
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Как сообщает The Guardian, в список претендентов на пост главного тренера клуба попали наставник Аякса Эрик тен Хаг, ныне безработные Арсен Венгер и Массимилиано Аллегри, а также руководитель спортивного отдела компании Red Bull Ральф Рангник.
При этом Тен Хаг уже отказался от возможного ухода в Баварию, заявив, что не покинет Аякс по ходу сезона.
Стоит сказать, что в ближайших двух матчах у руля Баварии будет стоять исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик. В случае, если мюнхенцы добудут необходимый результат, Флик может получить полноценный контракт. Об этом сообщил эксперт немецкоязычного Eurosport Фло Богнер.
По информации Богнера, в список кандидатов мюнхенского клуба также попал главный тренер ПСВ Марк ван Боммел.
Отметим, что два ближайших матча Бавария проведет на своем поле - против Олимпиакоса в Лиге чемпионов и против дортмундской Боруссии в Бундеслиге.
Напомним, недавно Бавария отправила в отставку главного тренера команды Нико Ковача.
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