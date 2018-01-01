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Стало известно, кто может возглавить Баварию

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В шорт-лист немецкого клуба попали четыре известных специалиста.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Мюнхенская Бавария подготовила шорт-лист тренеров, которые могут встать у руля команды.

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Как сообщает The Guardian, в список претендентов на пост главного тренера клуба попали наставник Аякса Эрик тен Хаг, ныне безработные Арсен Венгер и Массимилиано Аллегри, а также руководитель спортивного отдела компании Red Bull Ральф Рангник.

При этом Тен Хаг уже отказался от возможного ухода в Баварию, заявив, что не покинет Аякс по ходу сезона.

Стоит сказать, что в ближайших двух матчах у руля Баварии будет стоять исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик. В случае, если мюнхенцы добудут необходимый результат, Флик может получить полноценный контракт. Об этом сообщил эксперт немецкоязычного Eurosport Фло Богнер.

По информации Богнера, в список кандидатов мюнхенского клуба также попал главный тренер ПСВ Марк ван Боммел.

Отметим, что два ближайших матча Бавария проведет на своем поле - против Олимпиакоса в Лиге чемпионов и против дортмундской Боруссии в Бундеслиге.

Напомним, недавно Бавария отправила в отставку главного тренера команды Нико Ковача.

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Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, Арсен Венгер, Массимилиано Аллегри, Эрик Тен Хаг, Ральф Рангник, футбол, кандидаты
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