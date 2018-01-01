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Румменигге - о увольнение Ковача: Мы должны были срочно что-то менять

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Руководство не могло больше ждать.
Карл-Хайнц Румменигге
Карл-Хайнц Румменигге
Getty Images

Председатель совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге выступил с заявлением по поводу увольнения Нико Ковача с поста главного тренера “мюнхенцев“.

“Выступления нашей команды в последние время, а также результаты, которые демонстрировала Бавария, показали, что мы должны срочно что-то менять.

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Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я серьезно поговорили с Нико Ковачем по этому поводу в воскресенье. Результатом этой встречи стало то, что Ковач покидает поста главного тренера Баварии. Нам очень жаль, что так сложилось.

Мы хотим поблагодарить Ковача от имени клуба за его работу, за то, что Бавария выиграла два титула в прошлом сезоне“, - цитирует Румменигге официальный сайт Баварии.

Отметим, что ранее Румменигге сделал заявление по поводу быстро ухода Карло Анчелотти с поста главного тренера.

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Теги: Карл-Хайнц Румменигге, Нико Ковач, Бавария, футбол
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