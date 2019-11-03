Бавария объявила об увольнении Ковача с поста главного тренера

Стороны договорились о расторжении контракта из-за неудовлетворительных результатов команды.

Руководство мюнхенской Баварии уволило Нико Ковача с поста главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт немецкого гранда.

Данное решение было принято из-за неудовлетворительных результатов команды, которая после десяти туров занимает четвертое место в чемпионате Германии.

"Последние результаты нашей команды показали, что нужно срочно принимать меры. Мы поговорили с Нико и пришли к решению о том, что Ковач больше не будет работать с Баварией", - сказал генеральный директор Баварии Карл-Хайнц Руммениге.

Нико Ковач успел отреагировать на свое увольнение и пожелал Баварии успехов и побед с новым главным тренером.

"Думаю, это единственно верное решение для Баварии в настоящий момент. Это были хорошие полтора года, мы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, но теперь вместе с братом Робертом уходим. Желаю клубу и команде всего наилучшего", - сказал Ковач.

Стоит отметить, что следующий наставник Баварии пока неизвестен, а до его назначения командой будет руководить Ханс Флик.