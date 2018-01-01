Айнтрахт - Бавария 5:1 видео голов и обзор матча чемпионата Германии
В матче 10-го тура чемпионата Германии франкфуртский Айнтрахт на своем поле разгромил мюнхенскую Баварию.
Хозяева открыли счет уже на 25-й минуте благодаря усилиям Костича. Также отличились Сру, Абрахам, Хинтереггер и Пасиенсия. Бавария сумела ответить лишь голом Левандовски на 37-й минуте встречи.
Смотрите видео голов и обзор матча Айнтрахт - Бавария:
Айнтрахт - Бавария 5:1
Голы: Костич, 25, Соу, 33, Абрахам, 49, Хинтереггер, 61, Пасиенсия, 85 - Левандовски, 37
Айнтрахт: Реннов - Абрахам, Хинтереггер, Ндика - Фернандес (Силва, 80), да Коста, Роде (Гачинович, 71), Соу, Костич - Пасиенсия, Дост (Камада, 64)
Бавария: Нойер - Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар - Алькантара, Киммих, Гнабри (Горетцка, 69), Коутиньо (Коман, 57), Мюллер (Мартинес, 64) - Левандовски
Предупреждения: Камада - Киммих, Ульрайх (не на поле)
Удаление: Боатенг, 9
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