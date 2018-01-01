Левандовски повторил рекорд Бундеслиги

Роберт Левандовски забил в 10-ти турах Бундеслиги подряд.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски забил Айнтрахту в матче 10-го тура чемпионата Германии по футболу.

Этот гол стал для польского игрока десятым за десять туров.

Левандовски повторил рекорд забив в 10 турах чемпионата подряд. До него подобное достижение установил Клаусу Аллофсу (Кельн) в 1984 году, а также Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д) в 2015 году.

В следующем туре Бавария сыграет против Боруссии, где Левандовски может обновить рекорд.

В нынешнем сезоне Левандовский принял участие в 15 матчах, забив 19 голов.