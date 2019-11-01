Манджукич может вернуться в Германию

Услугами хорватского футболиста интересуется дортмундская Боруссия.

Нападающий туринского Ювентуса Марио Манджукич в ближайшее время может покинуть команду, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, в борьбу за футболиста включилась дортмундская Боруссия.

Немецкая команда ищет вариант атаки и планирует оформить трансфер в кратчайшие сроки.

Напомним, что Марио уже играл в Бундеслиге. Хорват представлял Вольфсбург и мюнхенскую Баварию.

Ранее сообщалось, что Манджукич получил выгодное предложение из Китая.