Манджукич может вернуться в Германию
Услугами хорватского футболиста интересуется дортмундская Боруссия.
Нападающий туринского Ювентуса Марио Манджукич в ближайшее время может покинуть команду, сообщает Calciomercato.
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По информации издания, в борьбу за футболиста включилась дортмундская Боруссия.
Немецкая команда ищет вариант атаки и планирует оформить трансфер в кратчайшие сроки.
Напомним, что Марио уже играл в Бундеслиге. Хорват представлял Вольфсбург и мюнхенскую Баварию.
Ранее сообщалось, что Манджукич получил выгодное предложение из Китая.
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