Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манджукич может вернуться в Германию

Комментариев: 0
Услугами хорватского футболиста интересуется дортмундская Боруссия.
Марио Манджукич
Марио Манджукич
Getty Images

Нападающий туринского Ювентуса Марио Манджукич в ближайшее время может покинуть команду, сообщает Calciomercato.

Читай также: Манджукич может присоединиться к Манчестер Юнайтед зимой

По информации издания, в борьбу за футболиста включилась дортмундская Боруссия.

Немецкая команда ищет вариант атаки и планирует оформить трансфер в кратчайшие сроки.

Напомним, что Марио уже играл в Бундеслиге. Хорват представлял Вольфсбург и мюнхенскую Баварию.

Ранее сообщалось, что Манджукич получил выгодное предложение из Китая.

Поделись:
Теги: футбол, Марио Манджукич, Боруссия Д
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь