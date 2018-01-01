Игроки Баварии поразили своими устрашающими костюмами на Хэллоуин
Мюнхенский клуб устроил костюмированную вечеринку в честь праздника.
Мюнхенская Бавария после победы Баварии над Бохумом во втором раунде Кубка Германии и перед матчем чемпионата с Айнтрахтом устроила костюмированную вечеринку.
В Сети появились фотографии некоторых игроков и их вторых половинок в устрашающих костюмах к Хэллоуину.
Роберт Левандовски с женой
Давид Алаба с женой
Леон Горецка
Серж Гнабри
Тьяго Алькантара с женой
Кингсли Коман с женой
А какой костюм больше всего понравился вам?
Ранее сообщалось, что украинец Андрей Лунин подготовил простой костюм на Хэллоуин, а Криштиану Роналду показал свой ужасающий образ.
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