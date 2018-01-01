Игроки Баварии поразили своими устрашающими костюмами на Хэллоуин

Мюнхенский клуб устроил костюмированную вечеринку в честь праздника.

Мюнхенская Бавария после победы Баварии над Бохумом во втором раунде Кубка Германии и перед матчем чемпионата с Айнтрахтом устроила костюмированную вечеринку.

В Сети появились фотографии некоторых игроков и их вторых половинок в устрашающих костюмах к Хэллоуину.

Роберт Левандовски с женой

Давид Алаба с женой

Леон Горецка

Серж Гнабри

Тьяго Алькантара с женой

Кингсли Коман с женой

А какой костюм больше всего понравился вам?

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Лунин подготовил простой костюм на Хэллоуин, а Криштиану Роналду показал свой ужасающий образ.