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Игроки Баварии поразили своими устрашающими костюмами на Хэллоуин

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Мюнхенский клуб устроил костюмированную вечеринку в честь праздника.
Кингсли Коман и Давид Алаба
Кингсли Коман и Давид Алаба
instagram.com/king_coman/

Мюнхенская Бавария после победы Баварии над Бохумом во втором раунде Кубка Германии и перед матчем чемпионата с Айнтрахтом устроила костюмированную вечеринку.

В Сети появились фотографии некоторых игроков и их вторых половинок в устрашающих костюмах к Хэллоуину.

Роберт Левандовски с женой

Давид Алаба с женой

Леон Горецка

Серж Гнабри

Тьяго Алькантара с женой

Кингсли Коман с женой

А какой костюм больше всего понравился вам?

 

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Лунин подготовил простой костюм на Хэллоуин, а Криштиану Роналду показал свой ужасающий образ.

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Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, вне игры, фото, Хэллоуин
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