Нойер - про игру клуба: Напишите в заголовке Бавария, а потом оставьте пустую страницу
"Мюнхенцы" должны менять игру.
Вратарь Баварии Мануэль Нойер высказал недовольство по поводу игры “мюнхенцев“.
“Мы с трудом выиграли, нам нужно обдумать наши выступления.
Просто напишите в заголовке Бавария, а потом оставьте пустую страницу. Это лучше всего описывает наше выступление“, - приводит слова Нойера AZ.
Напомним, что Бавария одержала минимальную победу в кубке над представителем первой лиге.
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