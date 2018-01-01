Нойер - про игру клуба: Напишите в заголовке Бавария, а потом оставьте пустую страницу

"Мюнхенцы" должны менять игру.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер высказал недовольство по поводу игры “мюнхенцев“.

“Мы с трудом выиграли, нам нужно обдумать наши выступления.

Просто напишите в заголовке Бавария, а потом оставьте пустую страницу. Это лучше всего описывает наше выступление“, - приводит слова Нойера AZ.

Напомним, что Бавария одержала минимальную победу в кубке над представителем первой лиге.