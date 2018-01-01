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Левандовски с супругой превратились в Джокера и Харли Квинн на Хэллоуин

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Лидер Баварии подобрал себе яркий костюм на праздник.
Роберт Левандовски с супругой Анной
Роберт Левандовски с супругой Анной
instagram.com/_rl9/

Нападающий Баварии Роберт Левандовски вместе со своей супругой Анной показали костюмы на Хэллоуин.

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Польский футболист и его возлюбленная выбрали себе образы антагонистов из вселенной DC Comics - Джокера и его подружку Харли Квинн. Фотографию в костюмах Роберт опубликовал на своей страничке в Instagram.

Роберт Левандовски с супругой Анной
Роберт Левандовски с супругой Анной
instagram.com/_rl9/

В этом сезоне форвард принял участие в 15 матчах Баварии, записав на свой счет 19 голов.

Ранее сообщалось, что дети Джона Терри предстали в образах Джокера и Харли Квинн.

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Теги: Роберт Левандовски, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, вне игры, фото, Хэллоуин, костюмы, Instagram
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