Левандовски с супругой превратились в Джокера и Харли Квинн на Хэллоуин

Лидер Баварии подобрал себе яркий костюм на праздник.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски вместе со своей супругой Анной показали костюмы на Хэллоуин.

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Польский футболист и его возлюбленная выбрали себе образы антагонистов из вселенной DC Comics - Джокера и его подружку Харли Квинн. Фотографию в костюмах Роберт опубликовал на своей страничке в Instagram.

Роберт Левандовски с супругой Анной instagram.com/_rl9/

В этом сезоне форвард принял участие в 15 матчах Баварии, записав на свой счет 19 голов.

Ранее сообщалось, что дети Джона Терри предстали в образах Джокера и Харли Квинн.