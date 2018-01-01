Кубок Германии: Бавария дожала Бохум, Штутгарт сильнее Гамбурга
Арминия - Шальке 2:3
Голы: Клос, 72, Суку, 77 - Шопф, 15, Раман, 25, 31
Арминия: Ортега, Лукоки, Нильссон, Пипер, Клос, Притль, Суку, Ябо (Зойферт, 46), Хартель, Клос, Фогльзаммер
Шальке: Нюбель, Очипка, Кенни, Кабак, Сане, Маккенни (Сердар, 72), Харит, Шопф, Маскарель, Раман (Бургшталлер, 84), Ут (Настасич, 90).
Байер - Падерборн 1:0
Гол: Аларио, 25
Байер: Градецки, Вайзер, Та, Драгович, Баумгартлингер, Бендер (Рецос, 31), Бельараби, Хавертц, Амири (Демирбай, 71), Аларио, Фолланд (Паулиньо, 82)
Падерборн: Хут, Коллинз, Килиан, Шонлау, Янс (Шелтон, 87), Каули, Антви-Аджей, Сабири, Прегер (Хольтманн, 66), Гьясула (Цолински, 76), Мамба
Предупреждения: Гьясула, Вайзер.
Дармштадт - Карлсруэ 0:1
Гол: Хофманн, 85
Дармштадт: Шуен, Хен, Думич, Холланд, Херманн, Шнелльхардт (Пайк Сын Хо, 78), Хеллер (Мелем, 61), Паульссон, Кемпе, Дурсун, Хонзак (Скарке, 85)
Карлсруэ: Герсбек, Чхве Ген Рок (Лоренц, 75), Россбах, Пизот, Штифлер (Чамоглу, 90), Гордон, Ванитцек, Тиде, Фреде, Хофманн, Финк (Кобальд, 87)
Предупреждение: Штифлер.
Бохум - Бавария 1:2
Голы: Дэвис, 36 (автогол) - Гнабри, 83, Мюллер, 89
Бохум: Риманн, Декарли, Белла-Кочап, Данило Соарес, Челоцци, Теше, Ли Чхон Ен (Винцхаймер, 67), Лосилла, Блум, Ганвула, Цоллер (Осеи-Туту, 78)
Бавария: Нойер - Киммих, Павар, Боатенг, Дэвис – Алькантара, Толиссо (Мюллер, 65), Горецка (Коутиньо, 57) - Коман, Гнабри, Перишич (Левандовски, 46)
Предупреждения: Лосилла, Ли - ..
Гамбург - Штутгарт 1:2
Голы: Хунт, 16 (с пенальти) - Гонсалес, 2 (с пенальти), Аль-Гаддиуи, 113
Гамбург: Хойер, Ляйбольд, ван Дронгелен, Карабуэ (Киттель, 95), Кинсомби (Моритц, 103), Хунт (Дудзяк, 68), Юнг, Самперио (Нарей, 68), Файн, Джатта, Хинтерзеер
Штутгарт: Бредлов, Кемпф, Бадштубер, Штенцель, Кастро, Мангаля (Аль-Гаддиуи, 110), Аскасибар, Ферстер (Вамангитука, 58), Каразор, Клемент (Филлипс, 120), Гонсалес
Предупреждения: Кемпф, Каразор, Джатта, Кастро, Мангаля, Бадштубер, Нарей.
Дуйсбург - Хоффенхайм 0:2
Голы: Гриллич, 53, Адамян, 59
Дуйсбург: Вайнкауф, Биттер, Гембалис, Зикер, Бедер, Янсен (Карвейна, 85), Штоппелькамп (Слишкович, 85), Альбутат, Миккельс, Дашнер, Вермей (Сцепаник, 71)
Хоффенхайм: Пентке, Бренет, Пош, Кадержабек, Бичакчич, Бебу, Руди (Гриллич, 46), Адамян, Баумгартнер, Локадия (Рупп, 62), Гайгер (Сков, 85)
Предупреждения: Штоппелькамп, Пош, Альбутат.
Фрайбург - Унион Берлин 1:3
Голы: Кох, 45 - Меес, 36, Андрих, 87, Гентнер, 90+1
Фрайбург: Флеккен, Гюнтер, Шлоттербек, Кох, Шмид, Хаберер, Франтц (Линхарт, 79), Шаллаи (Хелер, 62), Грифо, Хайнц, Петерсен
Унион Берлин: Гикевич, Рюэрсон, Ленц, Фридрих, Паренсен (Рапп, 14), Андрих, Меес (Бюльтер, 88), Шмидебах (Гентнер, 77), Шлоттербек, Ингвартсен, Уджа
Предупреждения: Шмидебах, Шлоттербек, Рапп, Ингвартсен, Фридрих, Хайнц, Кох.
Саарбрюкен - Кельн 3:2
Голы: Шорх, 53, Юрхер, 57, Йенике, 90+3 – Хектор, 70, Теродде, 84.
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