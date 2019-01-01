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Боруссия М - Айнтрахт 4:2 Видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Гладбах добыл очередные три очка и возглавил турнирную таблицу.

Боруссия М обыграла Айнтрахт
Боруссия М обыграла Айнтрахт
Getty Images

Боруссия Менхенгладбах на своем поле обыграла Айнтрахт в рамках девятого тура чемпионата Германии. Это победа позволила команде возглавить турнирную таблицу Бундеслиги.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия М - Айнтрахт:

Боруссия М - Айнтрахт 4:2

Голы: Тюрам, 28, Вендт, 45+2, Эльведи, 75, Закария, 85 - Да Коста, 59, Хинтеррегер, 79.

Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Янтчке (Бейер, 46), Эльведи, Вендт – Бенес, Закария, Нойхаус – Херрманн (Хофманн, 82), Эмболо (Штиндль, 35), Тюрам.

Айнтрахт: Реннев - Абрахам, Хасебе, Хинтереггер – Фернандеш (Йовелич, 83) - Да Коста, Соу, Роде (Кор, 46), Костич (Чендлер, 79) - Пасиенсия, Камада.

Предупреждения: Нойхаус - Абрахам.

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Теги: футбол, Бундеслига, видео голов, обзор матча, Боруссия М, Айнтрахт
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