Боруссия М - Айнтрахт 4:2 Видео голов и обзор матча Бундеслиги

Гладбах добыл очередные три очка и возглавил турнирную таблицу.

Боруссия М обыграла Айнтрахт Getty Images

Боруссия Менхенгладбах на своем поле обыграла Айнтрахт в рамках девятого тура чемпионата Германии. Это победа позволила команде возглавить турнирную таблицу Бундеслиги.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия М - Айнтрахт:

Боруссия М - Айнтрахт 4:2

Голы: Тюрам, 28, Вендт, 45+2, Эльведи, 75, Закария, 85 - Да Коста, 59, Хинтеррегер, 79.

Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Янтчке (Бейер, 46), Эльведи, Вендт – Бенес, Закария, Нойхаус – Херрманн (Хофманн, 82), Эмболо (Штиндль, 35), Тюрам.

Айнтрахт: Реннев - Абрахам, Хасебе, Хинтереггер – Фернандеш (Йовелич, 83) - Да Коста, Соу, Роде (Кор, 46), Костич (Чендлер, 79) - Пасиенсия, Камада.

Предупреждения: Нойхаус - Абрахам.