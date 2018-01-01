Бавария - Унион 2:1 Видео голов и обзор матча

Мюнхенцы вернулись в лидеры чемпионата Германии.

В матче 9-го тура чемпионата Германии Бавария обыграла Унион со счетом 2:1.

В составе мюнхенского клуба голами отметились Бенжамен Павар и Роберт Левандовски. У берлинской команды отличился Себастьян Полтер.

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Бавария - Унион Берлин 2:1

Голы: Павар, 20, Левандовски, 53 — Польтер, 86 (с пенальти)

Бавария: Нойер, Боатенг, Павар, Киммих, Алькантара, Дэвис, Перишич (Толиссо, 76), Коутиньо (Горетцка, 86), Коман (Гнабри, 65), Левандовски, Мюллер

Унион Берлин: Гикевич, Ленц, Фридрих, Суботич, Триммель, Андрих, Кроос (Беккер, 60), Гентнер, Бюльтер, Ингвартсен (Уджа, 66), Андерссон (Польтер, 67)

Предупреждение: Андрих.