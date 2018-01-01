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Бавария - Унион 2:1 Видео голов и обзор матча

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Мюнхенцы вернулись в лидеры чемпионата Германии.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

В матче 9-го тура чемпионата Германии Бавария обыграла Унион со счетом 2:1. 

В составе мюнхенского клуба голами отметились Бенжамен Павар и Роберт Левандовски. У берлинской команды отличился Себастьян Полтер.

Смотрите видеообзор этого поединка на нашем сайте:

Бавария - Унион Берлин 2:1 
Голы: Павар, 20, Левандовски, 53 — Польтер, 86 (с пенальти) 

Бавария: Нойер, Боатенг, Павар, Киммих, Алькантара, Дэвис, Перишич (Толиссо, 76), Коутиньо (Горетцка, 86), Коман (Гнабри, 65), Левандовски, Мюллер

Унион Берлин: Гикевич, Ленц, Фридрих, Суботич, Триммель, Андрих, Кроос (Беккер, 60), Гентнер, Бюльтер, Ингвартсен (Уджа, 66), Андерссон (Польтер, 67)

Предупреждение: Андрих. 

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Теги: Бавария, Унион, Бундеслига
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