Бавария - Унион 2:1 Видео голов и обзор матча
Мюнхенцы вернулись в лидеры чемпионата Германии.
В матче 9-го тура чемпионата Германии Бавария обыграла Унион со счетом 2:1.
В составе мюнхенского клуба голами отметились Бенжамен Павар и Роберт Левандовски. У берлинской команды отличился Себастьян Полтер.
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Бавария - Унион Берлин 2:1
Голы: Павар, 20, Левандовски, 53 — Польтер, 86 (с пенальти)
Бавария: Нойер, Боатенг, Павар, Киммих, Алькантара, Дэвис, Перишич (Толиссо, 76), Коутиньо (Горетцка, 86), Коман (Гнабри, 65), Левандовски, Мюллер
Унион Берлин: Гикевич, Ленц, Фридрих, Суботич, Триммель, Андрих, Кроос (Беккер, 60), Гентнер, Бюльтер, Ингвартсен (Уджа, 66), Андерссон (Польтер, 67)
Предупреждение: Андрих.
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