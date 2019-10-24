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Моуринью отказался возглавлять Боруссию Дортмунд

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Португалец отказ немцам.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавлять Боруссию Дортмунд, как сообщает El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что руководство клуба заинтересовано в подписании Моуринью.

Напомним, что португалец ранее отказался возглавить топ-клуб Франции.

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Теги: Жозе Моуринью, Боруссия Дортмунд
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