Моуринью отказался возглавлять Боруссию Дортмунд
Португалец отказ немцам.
Португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавлять Боруссию Дортмунд, как сообщает El Chiringuito.
🚨 ¡EXCLUSIVA @plazacasals! 🚨— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 24, 2019
“MOURINHO ha rechazado al Dortmund“. #JUGONES pic.twitter.com/8zhZcmxYX7
Ранее сообщалось, что руководство клуба заинтересовано в подписании Моуринью.
Напомним, что португалец ранее отказался возглавить топ-клуб Франции.
Полная версия правил