Моуринью может возглавить немецкий гранд

Португальский специалист является кандидатом на замену Люсьену Фавру.

Руководство дортмундской Боруссии в ближайшее время может уволить Люсьена Фавра с поста главного тренера команды, сообщает Sport Bild.

Источник утверждает, что боссы “шмелей“ хотят, чтобы клуб боролся за трофеи как в Бундеслиге, так и в еврокубках, поэтому если швейцарский специалист не сможет добиться нужных результатов, то с ним могут разорвать контракт.

Отмечается, что сменить Фавра на должности главного тренера может Жозе Моуринью, который находится без работы с декабря 2018-го года.

Ранее сообщалось, что Моуринью может вернуться на Сантьяго Бернабеу.