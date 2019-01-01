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Моуринью может возглавить немецкий гранд

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Португальский специалист является кандидатом на замену Люсьену Фавру.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Руководство дортмундской Боруссии в ближайшее время может уволить Люсьена Фавра с поста главного тренера команды, сообщает Sport Bild.

Источник утверждает, что боссы “шмелей“ хотят, чтобы клуб боролся за трофеи как в Бундеслиге, так и в еврокубках, поэтому если швейцарский специалист не сможет добиться нужных результатов, то с ним могут разорвать контракт.

Отмечается, что сменить Фавра на должности главного тренера может Жозе Моуринью, который находится без работы с декабря 2018-го года.

Ранее сообщалось, что Моуринью может вернуться на Сантьяго Бернабеу.

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Теги: футбол, Боруссия Д, Люсьен Фавр, Жозе Моуринью
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