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Тренировка Баварии была прервана из-за подозрения на сердечный приступ у одного из игроков

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Толиссо во время двухстронки сел на газон и взялся за сердце.
Тренировка Баварии была прервана из-за подозрения на сердечный приступ у одного из игроков

Полузащитник Баварии Корентен Толиссо напугал своих одноклубников и тренеров команды на тренировке мюнхенцев, сообщает Bild.

Во время двухсторонки на тренировке 25-летний футболист остановился, сел на газон и взялся за сердце. Занятие тут же было прервано главным тренером Баварии Нико Ковачем из-за подозрений на сердечный приступ у француза.

Впрочем, после осмотра полузащитника врачом команды выяснилось, что у игрока всего лишь случился приступ головокружения. 

В этом сезоне Толиссо провел за Баварию девять матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

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