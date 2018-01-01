Тренировка Баварии была прервана из-за подозрения на сердечный приступ у одного из игроков

Толиссо во время двухстронки сел на газон и взялся за сердце.

Полузащитник Баварии Корентен Толиссо напугал своих одноклубников и тренеров команды на тренировке мюнхенцев, сообщает Bild.

Во время двухсторонки на тренировке 25-летний футболист остановился, сел на газон и взялся за сердце. Занятие тут же было прервано главным тренером Баварии Нико Ковачем из-за подозрений на сердечный приступ у француза.

Впрочем, после осмотра полузащитника врачом команды выяснилось, что у игрока всего лишь случился приступ головокружения.

В этом сезоне Толиссо провел за Баварию девять матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.