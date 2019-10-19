В Берлине загорелся поезд с сотнями фанатов
Один вагон полностью сгорел, есть пострадавшие.
Поезд с сотнями фанатов немецкого Фрайбурга на пути из Берлина загорелся на станции Бельвю, сообщают немецкие СМИ.
Воспламенение произошло в вагоне в передней части поезда. Пассажиры поезда были эвакуированы. Несколько человек были госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает. Как сообщил представитель пожарной службы, один вагон поезда сгорел.
Breaking: There is a large fire on a train at Bellevue station in Berlin, Germany. pic.twitter.com/AycSNksCbB— PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 19, 2019
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