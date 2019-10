В Берлине загорелся поезд с сотнями фанатов

Поезд с сотнями фанатов немецкого Фрайбурга на пути из Берлина загорелся на станции Бельвю, сообщают немецкие СМИ.

Воспламенение произошло в вагоне в передней части поезда. Пассажиры поезда были эвакуированы. Несколько человек были госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает. Как сообщил представитель пожарной службы, один вагон поезда сгорел.

Breaking: There is a large fire on a train at Bellevue station in Berlin, Germany. pic.twitter.com/AycSNksCbB