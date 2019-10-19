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В Берлине загорелся поезд с сотнями фанатов

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Один вагон полностью сгорел, есть пострадавшие.
В Берлине загорелся поезд с сотнями фанатов

Поезд с сотнями фанатов немецкого Фрайбурга на пути из Берлина загорелся на станции Бельвю, сообщают немецкие СМИ.

Воспламенение произошло в вагоне в передней части поезда. Пассажиры поезда были эвакуированы. Несколько человек были госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает. Как сообщил представитель пожарной службы, один вагон поезда сгорел.

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